Посольство РФ в Малайзии содействует родителям погибшего от медузы ребенка

ТОКИО, 21 ноября. /ТАСС/. Посольство России в Малайзии оказывает необходимое содействие родителям двухлетнего россиянина, погибшего после ожога опасной для человека кубомедузы на острове Лангкави. Об этом ТАСС сообщили в диппредставительстве.

"Сотрудники консульского отдела находятся на постоянной связи с родителями, оказывая им требуемое содействие в рамках имеющихся полномочий", - отметили в посольстве.

Инцидент произошел на одном из пляжей острова Лангкави, где семья россиян находилась на отдыхе. Ребенок получил ожог кубомедузы во время купания в море, после чего его в критическом состоянии доставили в местную больницу. По словам отца погибшего, врачи на протяжении четырех дней принимали все возможные меры, однако спасти мальчика не удалось.

После происшествия спасательная служба острова усилила контроль за ситуацией на пляжах и предупредила туристов о необходимости соблюдать меры безопасности при купании.

Кубомедузы обитают в тропических и субтропических водах. Эти ядовитые существа часто встречаются у берегов Австралии и Тасмании.