И.о. вице-премьера Башкирии приговорили к 13 годам

Алана Марзаева обвинили по делу о получении взятки в размере 37 млн рублей

Исполняющий обязанности заместителя премьер-министра Республики Башкортостан Алан Марзаев © Официальный Telegram-канал прокуратуры Республики Башкортостан

УФА, 21 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Уфы приговорил к 13 годам колонии и штрафу в размере 560 млн рублей исполняющего обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алана Марзаева по делу о получении взятки в размере 37 млн рублей.

Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил Марзаева к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в десятикратном размере взятки (свыше 560 млн рублей) и с лишением права в течение 12 лет занимать определенные должности. Суд постановил конфисковать в доход государства свыше 37 млн рублей, полученных в качестве взятки, земельный участок и два жилых дома. Также чиновник лишен республиканских наград и почетных званий", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что высокопоставленный чиновник с декабря 2023 года по апрель 2024 года под угрозой воспрепятствования законной предпринимательской деятельности получил через посредника от руководителей дорожно-строительной компании более 37 млн рублей. За полученную взятку Марзаев обещал оказать содействие в заключении контрактов на выполнение работ в сфере дорожного хозяйства в Уфе, своевременной их оплате, а также общее покровительство по службе. Между сторонами была достигнута договоренность о передаче денег в размере 10% от суммы каждого заключенного государственного контракта. Всего за указанный период было заключено шесть контрактов на сумму свыше 560 млн рублей.

Марзаев был взят под стражу в сентябре 2024 года. В суде он называл дело сфабрикованным. Гособвинение просило суд приговорить Марзаева к 14 годам колонии строгого режима со штрафом в десятикратном размере взятки (свыше 560 млн рублей).