В Якутии в ДТП с участием автобуса пострадали три человека

Одного из пострадавших госпитализировали

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 21 ноября. /ТАСС/. В Алданском районе Якутии три человека получили травмы в результате столкновения автомашины с рейсовым автобусом, один из них госпитализирован. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Якутии.

"В ходе проверки предварительно установлено, что на 652-м км ФАД "Лена" 21 ноября примерно в 08:40 (02:40 мск - прим. ТАСС) водитель автомашины Toyota Vitz не справилась с управлением и допустила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, так как не учла метеорологические и дорожные условия, в результате чего совершила столкновение с пассажирским рейсовым автобусом маршрута 104 Алдан - поселок Нижний Куранах Алданского района. На момент аварии в салоне автобуса находились семь пассажиров. В результате дорожно-транспортного происшествия различные травмы получили три человека", - говорится в сообщении.

Пострадали кондуктор, пассажирка автобуса и водитель Toyota, которую госпитализировали в Алданскую ЦРБ. "Водитель данной автомашины ехала одна, была пристегнута ремнем безопасности, состояния алкогольного опьянения не установлено", - добавили в Госавтоинспекции.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Якутии, организована проверка по факту ДТП. Надзорное ведомство даст оценку причинам и условиям ДТП, соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения и другим вопросам.