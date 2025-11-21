Под Тверью при столкновении автобуса и грузовика пострадал человек

Устанавливаются обстоятельства произошедшего

Редакция сайта ТАСС

ТВЕРЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Автобус и грузовой автомобиль столкнулись на 165-м км федеральной трассы М-10 "Россия" под Тверью. Пострадал один человек, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

"В результате ДТП травмы получил один человек. <...> На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ГУ МС по региону, на 165-м км трассы М-10 "Россия" в Калининском муниципальном округе произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля. Движение не затруднено.