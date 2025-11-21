Экс-полицейский признался в получении взятки от свердловского редактора Ura.ru

Андрей Карпов передавал оперативную сводку за денежное вознаграждение

Редакция сайта ТАСС

Денис Аллаяров © Донат Сорокин/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Бывший начальник отдела уголовного розыска отдела полиции № 10 Екатеринбурга Андрей Карпов признал вину в получении взятки от свердловского редактора издания Ura.ru Дениса Аллаярова.

Читайте также

Что известно об обысках в редакции Ura.ru

Об этом передает корреспондент ТАСС.

"С апреля 2024-го по апрель 2025-го я Аллаярову передавал оперативную сводку, являясь начальником отдела уголовного розыска. За денежное вознаграждение, которое он мне переводил на карту. <…> Это информация о совершенных преступлениях на территории Екатеринбурга", - сказал Карпов на заседании.

По его словам, инициатива передачи оперативных сводок принадлежала Аллаярову. Карпов получил вознаграждение в 120 тыс. рублей через банковскую карту своей матери - бабушки Аллаярова. Деньгами распорядился по своему усмотрению.

Аллаяров обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). По версии органов предварительного расследования, Аллаяров передал своему родственнику, служившему на тот момент в полиции, взятку в размере 120 тыс. рублей за ежедневную передачу суточных оперативных сводок УМВД России по Екатеринбургу.