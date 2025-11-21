В Иркутске вынесли приговор по делу о получении взяток сотрудниками ДПС

Против шести бывших инспекторов, которые заключили контракты о службе в ВС РФ, судебное разбирательство приостановили

ИРКУТСК, 21 ноября. /ТАСС/. Иркутский суд приговорил четырех человек, которые участвовали в даче и получении взяток за беспрепятственный пропуск лесовозов через пост ДПС, к различным срокам заключения, в том числе условным, и штрафам, сообщила объединенная пресс-служба судов Иркутской области. В отношении шести бывших сотрудников ДПС, которые заключили контракты о службе в ВС РФ, судебное разбирательство было приостановлено.

"Куйбышевский районный суд г. Иркутска рассмотрел уголовное дело в отношении 10 лиц, среди которых шесть бывших сотрудников ДПС ГИБДД МУ МВД России "Иркутское" и иные лица, обвиняемые в получении взяток на сумму более 5 млн рублей от представителей бизнес-структур, связанных с лесным бизнесом, за беспрепятственный проезд лесовозов через стационарный пост ДПС в Иркутске, а также два водителя лесовозов - взяткодателя и посредник", - сообщили в пресс-службе.

Командир батальона, командир взвода и четыре инспектора ДПС заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ, поэтому в отношении них судебное разбирательство было приостановлено. Женщину, которая участвовала в получении взяток, приговорили к штрафу в 1,2 млн рублей, конфискации эквивалента взятки в размере 1,42 млн рублей и лишению свободы на восемь лет. Реальное отбывание наказания отложено в связи с наличием ребенка 2024 года рождения до достижения им 14-летнего возраста.

Трое мужчин были признаны виновными в посредничестве в передаче взяток. Двоих приговорили к семи годам лишения свободы условно и штрафу в размере 200 тыс. рублей каждый. Третьему осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 1,1 млн рублей. В отношении этих лиц в производстве суда находится еще одно уголовное дело.

В Иркутской области ежегодно незаконно добываются 3 тыс. куб. м леса. Только в 2025 году, несмотря на снижение количества незаконных рубок лесных насаждений на 14%, было вырублено более 17,2 тыс. куб. м леса на сумму 196 млн рублей. Власти принимают меры для борьбы с "черными лесорубами".