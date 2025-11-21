Большинство изъятых в Белоруссии наркотиков в 2025 году шли транзитом из ЕС в РФ

По данным МВД республики, среди причастных к обороту наркотиков стало больше иностранцев

МИНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Основная часть наркотических средств, изъятых в Белоруссии в текущем году, направлялась транзитом из стран Европейского союза в Россию. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

"[С начала года] из незаконного оборота изъято почти 1 300 кг наркотиков и психотропов. Основная их часть следовала транзитом из стран Евросоюза в Россию, откуда мелкими партиями возвращалась для реализации в нашу республику", - говорится в тексте.

По данным ведомства, среди причастных к обороту наркотиков стало больше иностранцев. "Только с начала года к ответственности привлечены свыше 120 человек из 20 стран. В ходе комплекса мероприятий задержаны восемь граждан других государств с 11 кг наркотиков. В их числе - двое россиян, перевозивших 3,5 кг "Альфа-PVP". Другой пример - изобличение гостя республики, имевшего при себе 5 кг опасных психотропных веществ", - уточнили в МВД.

При этом в министерстве отметили, что число белорусов, вовлеченных в распространение наркотиков, снижается. "Масштабная информационная работа о предусмотренной ответственности, связанной с большими сроками заключения, действительно эффективна", - подчеркнули в пресс-службе.

Уголовная ответственность за сбыт наркотиков, к которому относится и передача координат закладки через интернет, в Белоруссии наступает с 14 лет. За указанные деяния грозит лишение свободы на срок до 25 лет. Законом предусмотрена возможность освобождения от уголовной ответственности при добровольной сдаче наркотиков и активном содействии в пресечении преступлений, связанных с их незаконным оборотом.