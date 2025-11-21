Мэру Гюмри и его сыну предъявили новое обвинение

Следственный комитет Армении инкриминирует Вардану и Спартаку Гукасянам хулиганство, совершенное группой лиц с использованием информационно-коммуникационных технологий

Редакция сайта ТАСС

ЕРЕВАН, 21 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет Армении предъявил новое обвинение ранее арестованному по обвинению во взяточничестве мэру Гюмри Вардану Гукасяну. Ему инкриминируется хулиганство, совершенное группой лиц с использованием информационно-коммуникационных технологий. По данному эпизоду также арестован сын Гукасяна - Спартак.

"В ходе предварительного следствия по уголовному делу в отношении двух лиц возбуждено уголовное дело по п. 1 и 3 ч. 2 ст. 297 УК Армении (хулиганство, совершенное группой лиц с использованием информационно-коммуникационных технологий)", - сообщила ТАСС пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян в ответ на уточнение, действительно ли в отношении мэра Гюмри и его сына возбуждено новое уголовное дело.

"В суд направленно ходатайство об избрании ареста в отношении одного лица ",- добавила представитель Следственного комитета Армении.

Накануне адвокат Спартака Гукасяна Заруи Постанджян в ходе прямого эфира в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) сообщила, что ее подзащитный, находящийся под домашним арестом, был вызван в следственный отдел Ширакской области под предлогом проведения следственных действий. По ее словам, когда он приблизился к зданию, намереваясь войти, сотрудники полиции в масках окружили Гукасяна, не давая ему двигаться, и похитили его, увезя в неизвестном направлении, вероятно, в Ереван в Следственный комитет. Позже данная информация подтвердилась. По данным СМИ, Гукасян-младший был задержаны за нецензурную брань в беседе с журналистами после очередного судебного заседания.

20 октября утром силовики пришли с обысками в мэрию Гюмри. Позже Антикоррупционный комитет страны сообщил о задержании восьми лиц, в том числе и главы муниципалитета Вардана Гукасяна в рамках расследования дела о взяточничестве. Последний решением суда был арестован на два месяца. Несколько тысяч граждан пришли к муниципалитету, чтобы попытаться воспрепятствовать задержанию главы города. 26 октября следствие предъявило ему еще одно обвинение - "публичные призывы к отказу от суверенитета". Гукасян был избран мэром Гюмри по списку Коммунистической партии Армении. Его избрание неоднократно подвергалось критике со стороны премьер-министра Никола Пашиняна, который указывал на необходимость "решения этого вопроса".

Сын мэра Гюмри Вардана Гукасяна - Спартак Гукасян обвиняется в вымогательстве и в присвоении имущества городской общины. С октября 2025 года он находился под домашним арестом в рамках данного дела.