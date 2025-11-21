В Подмосковье задержали мужчину за попытку сбыта наркотиков в коробках от детского питания

В ходе осмотра квартиры подозреваемого полицейские обнаружили 40 коробок, в которых находилось 480 упаковок с неизвестным содержимым

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Сотрудники подмосковной полиции задержали мужчину, который подозревается в попытке сбыта крупной партии наркотиков в коробках из-под детского питания. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Наркодельцы порой прибегают к самым изощренным методам, чтобы перевозить запрещенный товар. Мои коллеги из управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с сотрудниками из УМВД России по городскому округу Королев задержали жителя Нижнего Новгорода. Он подозревается в попытке сбыта наркотических средств", - написала она в своем Telegram-канале.

По словам Волк, злоумышленник согласился на опубликованное в мессенджере анонимное предложение заняться сбытом запрещенных веществ. Он приехал в Королев, арендовал квартиру и получил от куратора координаты места, откуда необходимо забрать крупную партию наркотиков. Для дальнейшей пересылки мужчина разбавил их водой, перелил в упаковки из-под детского питания и разложил по коробкам. Затем по указанию работодателя он намеревался передать их в транспортную компанию для последующей отправки в Калининград.

"В ходе осмотра квартиры подозреваемого полицейские обнаружили 40 коробок, в которых находилось 480 упаковок с неизвестным содержимым. Согласно заключению эксперта, в одной из них находилось производное наркотического средства N-метилэфедрона общим весом около 30 граммов. Остальное будет исследовано в рамках уголовного дела", - добавила представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело. Задержанный арестован. Его соучастники устанавливаются.