ФСБ предотвратила подрыв ж/д путей в Краснодаре

Планировавший теракт мужчина является гражданином Украины

КРАСНОДАР, 21 ноября. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю предотвратили планировавшийся по заданию украинских спецслужб подрыв железнодорожных путей в Краснодаре для срыва графика перевозок военной техники и вооружений в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщили журналистам в УФСБ России по Краснодарскому краю.

"УФСБ России по Краснодарскому краю в г. Краснодаре предотвращен террористический акт, планировавшийся по заданию украинских спецслужб на объекте транспортной инфраструктуры региона - <...> путем производства подрыва железнодорожных путей с помощью самодельного взрывного устройства с целью срыва графика перевозок военной техники и вооружений в зону специальной военной операции", - говорится в заявлении ведомства.

Планировавший теракт мужчина является гражданином Украины, проживающим на Кубани, он задержан, возбуждено уголовное дело.

"Установлено, что гражданин Украины, проживающий на территории Краснодарского края, посредством запрещенной социальной сети завербован сотрудником Службы безопасности Украины, от которого получил задание на совершение террористического акта. Противоправная деятельность фигуранта выявлена и пресечена сотрудниками краевого УФСБ. В отношении указанного лица следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта), п. "в" ч. 3 ст. 222.1 (незаконное приобретение взрывного устройства с использованием сети Интернет) УК России", - говорится в заявлении ведомства.

По данным краевого управления ФСБ России, у задержанного изъяты средства связи, в которых обнаружена переписка с куратором. Также был обнаружен тайник, где находилось самодельное взрывное устройство, с помощью которого планировалось совершить подрыв железнодорожного полотна.