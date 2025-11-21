В Брянской области при пожаре погибли два человека

Заведено уголовное дело

БРЯНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Супружеская пара погибла в результате пожара в частном доме в городе Злынка Брянской области. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В сообщении говорится, что ночью 21 ноября в Злынке на улице Красной в частном доме произошел пожар. В результате происшествия "погибли супруги 1956 и 1957 годов рождения".

По информации пресс-службы, следственным органом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Пожарно-техническая экспертиза установит точную причину пожара. Надзорное ведомство контролирует расследование и ход уголовного дела.