Планировавший подрыв ж/д путей в Краснодаре украинец дал признательные показания

Он работал по заданию спецслужб Украины

Редакция сайта ТАСС

© УФСБ России по Краснодарскому краю/ ТАСС

КРАСНОДАР, 21 ноября. /ТАСС/. Гражданин Украины, задержанный УФСБ по Краснодарскому краю в связи с подготовкой подрыва железнодорожных путей в Краснодаре по заданию спецслужб Украины, дал признательные показания. Это следует из видеоматериалов проведения следственных действий с его участием, распространенных ведомством.

"Писал куратор ТЗ (техзадание - прим. ТАСС), я отвечал. У меня спрашивали срок, когда я могу сделать, мне объяснялось ТЗ, схрон, то есть максимально простые, лаконичные инструкции. Я подтверждал. За несколько часов до того, как я поднимал схрон, мне скидывали данные, где его поднять. В целях конспирации мне нужно было все запоминать наизусть и удалять [переписки], дабы не было никаких данных", - сообщил задержанный на распространенных кадрах допроса.