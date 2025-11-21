В Новосибирской области на экс-главу района завели дело о хищении 8 млн рублей

Преступление выявили оперативные сотрудники управления ФСБ по региону

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело о хищении бюджетных средств в размере почти 8 млн рублей возбуждено следователями СК в отношении бывшего главы Каргатского района Новосибирской области. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Каргатского района. Он обвиняется по ч. 2 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы)", - говорится в сообщении. Преступление выявили оперативные сотрудники управления ФСБ по региону.

По версии следствия, в 2020 году министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона и администрация района заключили соглашение о предоставлении субсидии на реализацию госпрограммы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления Новосибирской области". Администрация и частная фирма заключили муниципальный контракт на проведение изыскательских работ. Однако, считают в СК, впоследствии глава района подписал акт приема выполненных работ без проведения необходимой экспертизы. В проектной документации были выявлены недостатки, препятствующие ее использованию. Ущерб бюджету составил почти 8 млн рублей. На тот момент район возглавлял Валерий Флек, он занимал должность с 2008 по 2024 год.