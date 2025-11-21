В деле замглавы Владимирской области выявили новый эпизод превышения полномочий

Бюджету города Карабанова мог быть причинен ущерб на сумму 2,8 млн рублей

ВЛАДИМИР, 21 ноября. /ТАСС/. Новый эпизод превышения должностных полномочий выявили в ходе расследования уголовного дела заместителя главы города Карабанова Владимирской области. Бюджету города мог быть причинен ущерб на сумму 2,8 млн рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"В действиях заместителя главы города Карабанова выявлены признаки нового эпизода превышения должностных полномочий при продаже земельных участков. В следственном отделе по г. Александрову следственного управления СК РФ по региону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в 2023 и 2024 годах в администрацию города Карабанова обратились пять жителей с заявлениями о выделении им в собственность шести земельных участков в районе улиц Совхозной и Комшиловского поля для целей "растениеводство" и "садоводство", после чего участки были проданы гражданам по низкой стоимости, от 4 до 93 тыс. рублей каждый, без надлежащего предварительного опубликования информации о продаже и организации торгов. Далее подозреваемая, исполняющая обязанности главы администрации, подписала ложные выписки из правил землепользования и застройки, на основании которых Росреестром вид разрешенного использования участков был изменен на "индивидуальное жилищное строительство", что кратно увеличило их стоимость. "В результате бюджету города мог быть причинен ущерб на сумму не менее 2,8 млн рублей. Преступление выявлено по материалам органов прокуратуры", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в отношении фигурантки также расследуется уголовное дело о продаже при похожих обстоятельствах двадцати трех других участков. Сейчас уголовные дела соединены в одно производство. По делу выполняется необходимый комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств и лиц, участвующих в продаже земли.