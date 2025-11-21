Дело о хищении 110 млн рублей при строительстве КПП в Приморье передали в суд

Обвиняемый заведомо знал о невозможности выполнения контракта из-за некачественно подготовленной документации

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноября. /ТАСС/. Дальневосточная транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело по факту хищения более 110 млн рублей бюджетных средств, выделенных на строительство одного из пунктов пропуска через государственную границу в Приморском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Первым заместителем Дальневосточного транспортного прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего жителя Москвы. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей)", - рассказали в ведомстве.

Там отметили, что в 2017 году обвиняемый, будучи соучредителем ООО "Стройсоюз", организовал заключение между обществом и Владивостокским филиалом ФГКУ "Росгранстрой" государственного контракта на выполнение работ по строительству многостороннего автомобильного пункта пропуска Пограничный в Приморском крае. "Компания получила аванс в размере свыше 110 млн рублей. Обвиняемый и еще один соучредитель общества, действуя в сговоре, заведомо знали о невозможности выполнения контракта в связи с некачественно подготовленной проектно-сметной документацией", - рассказали в пресс-службе ведомства.

"После использования аванса мужчины отказались в одностороннем порядке от исполнения обязательств, обеспечив фиктивный документооборот, создающий видимость приобретения и поставки техники, выполнения субподрядных работ на объекте. Для этого они привлекли к преступной деятельности бухгалтера организации, которая оформляла финансовую документацию с недостоверными сведениями", - уточнили в ведомстве.

В отношении главного бухгалтера уголовное дело рассматривается судом, в отношении соучредителя коммерческой организации расследование приостановлено в связи с его участием в СВО. Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.