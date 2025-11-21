На сайт движения Медведчука "Другая Украина" совершена DDoS-атака

В последний раз сайт движения подвергался нескольким таким атакам в сентябре

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Сайт движения "Другая Украина", которое возглавляет экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук, подвергся мощной DDoS-атаке.

"На сайт движения "Другая Украина" совершена мощная DDoS-атака", - говорится в Telegram-канале движения. Сейчас технические специалисты работают над восстановлением доступа к сайту, отмечается в сообщении.

В последний раз сайт движения подвергался неоднократным DDoS-атакам в сентябре.