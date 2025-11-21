В Херсонской области выдвинули обвинение подозреваемому в агитации против России

Мужчине может грозить до шести лет лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Жителя Херсонской области подозревают в агитации против безопасности РФ с использованием мессенджера Telegram, дело возбудили по материалам УФСБ России по Херсонской области, сообщили в СУ СК РФ по региону.

"Следствием установлено, что в конце июня 2024 года обвиняемый со своего аккаунта в одной из открытых украинских групп в мессенджере "Телеграм" разместил текст, содержащий публичный призыв к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Мужчине предъявлено обвинение, в ходе допроса он признал вину полностью", - сообщили в Telegram-канале ведомства.

Следствие утверждает, что подозреваемый публиковал в проукраинских группах призывы переводить деньги на нужды ВСУ. Фигуранту может грозить до шести лет лишения свободы.