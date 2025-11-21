В Петербурге задержали подозреваемых в незаконной легализации 3 тыс. мигрантов

Заведено уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал представителя МВД России Ирины Волк/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге двух подозреваемых в незаконной легализации порядка 3 тыс. иностранцев. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Мои коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали генерального директора нескольких коммерческих фирм, а также гражданина одного из государств Средней Азии по подозрению в организации незаконной миграции", - написала она в своем Telegram-канале.

По словам Волк, иностранец подыскивал среди соотечественников тех, кто желал легализовать свое пребывание в РФ, и предлагал им за 5-7 тыс. рублей оформить регистрацию в хостелах Невского района. Оформление трудового патента оценивалось в 28-34 тыс. рублей. Принимающей стороной выступали коммерческие фирмы его сообщника - местного жителя. Фактически мигранты в этих хостелах не проживали. "Свою трудовую деятельность они осуществляли в учреждениях общественного питания, доставки, на строительных объектах или в службе такси. По имеющимся данным, таким образом было легализовано порядка трех тысяч иностранцев", - добавила представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). В ходе обысков изъяты мобильные телефоны, печати, бланки и документы, имеющие доказательственное значение. Один из фигурантов арестован, другой находится под домашним арестом. Решается вопрос о привлечении к ответственности иностранцев, воспользовавшихся услугами злоумышленников.