В Севастополе завели дело о телефонном мошенничестве на 50 млн рублей

Правоохранительные органы устанавливают причастных к преступлению

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Севастополе в отношении жителя Самарской области по подозрению в телефонном мошенничестве, ущерб от действий которого превышает 50 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Управление совместно с Бюро специальных технических мероприятий МВД России установило, что мужчина 1987 г. р. в октябре 2025 года арендовал в Севастополе две квартиры для размещения абонентских терминалов (SIM-боксов), используемых для мошеннических звонков на номера россиян. Мужчина обеспечивал бесперебойную работу оборудования, закупал SIM-карты и ежедневно менял их в абонентских терминалах. В арендованных фигурантом квартирах прошли обыски, изъята телекоммуникационная техника: два 32-портовых SIM-бокса, ноутбук и более 300 SIM-карт местного оператора связи, с использованием которых зафиксированы многочисленные факты мошенничества.

"Сумма причиненного гражданам РФ ущерба превышает 50 млн рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 274.3 УК РФ). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают других лиц, которые могут быть причастными к этой незаконной деятельности.