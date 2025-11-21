Россиянку обвинили в попытке перевозки 8,7 тонны кокаина из Венесуэлы

Оксане Зубаревой грозит до 15 лет лишения свободы

Здание Генеральной прокуратуры РФ © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Жительница Белгородской области предстанет перед судом за попытку организации перевозки морским судном 8,7 тонны кокаина из Венесуэлы. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летней Оксаны Зубаревой.

По версии следствия, в ноябре - декабре 2018 года проживавшая в Белгородской области Зубарева и подданный Испании, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе международной организованной группы, наняли в России экипаж грузового судна ESER, которое должно было под панамским флагом пройти из Панамы в Марокко.

По указанию обвиняемой, координирующей из Белгородской области действия соучастников, судно, находясь в открытом море, сменило курс. У острова Ла-Тортуга в Венесуэле экипаж принял на борт от неустановленных лиц 8,7 тонны кокаина, после чего судно направилось в порт назначения.

Однако в связи со смертью одного из находящихся на борту судно с кокаином было вынуждено зайти в порт города Праи в Кабо-Верде, где в конце января 2019 года вместе с членами экипажа было задержано местной полицией. В 2020 году судом округа Праи соучастники во главе с капитаном осуждены за незаконный оборот наркотиков.

Уголовное дело в отношении Зубаревой направлено в Белгородский районный суд Белгородской области для рассмотрения по существу. Ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере), по которым грозит до 15 лет лишения свободы.