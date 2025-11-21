В Дагестане изъяли более 1 тонны осетровых

Браконьера доставили в отдел полиции для проведения разбирательств

МАХАЧКАЛА, 21 ноября. /ТАСС/. Правоохранители Дагестана выявили и изъяли более 1 тонны незаконно добытой рыбы осетровых пород в Кизлярском районе, сообщается в Telegram-канале республиканского МВД.

"Оперативники Кизлярского района совместно с коллегами из УФСБ России по РД на окраине села Старая Серебряковка в подсобном помещении обнаружили крупную партию рыбы осетровых пород. Рыба, общим весом более 1000 килограммов, хранилась в специальных морозильных камерах", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что браконьер доставлен в отдел полиции для проведения дальнейших разбирательств. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали произошедшего, а также круг лиц, причастных к противоправной деятельности.