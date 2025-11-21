Экс-главу центра развития туризма в Кирове оштрафовали на 500 тыс. рублей

Руслана Мамедова признали виновным в мошенничестве

КИРОВ, 21 ноября. /ТАСС/. Суд в Кирове признал бывшего директора центра развития туризма Кировской области Руслана Мамедова виновным в мошенничестве по трем эпизодам и приговорил к штрафу в размере 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Он признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере с использованием своего служебного положения), ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием своего служебного положения). Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе.

Суд установил, что в ноябре 2023 года осужденный путем обмана получил от представителя кировской фирмы 300 тыс. рублей, которые, с его слов, якобы предназначались для проведения ремонтных работ в одном из детских парков Кирова. Полученными средствами осужденный распорядился по собственному усмотрению.

Также в ноябре 2023 года фигурант при пособничестве своего бывшего заместителя в ходе работы по организации участия Кировской области в международной выставке-форуме подыскал индивидуального предпринимателя, который выполнил поставку обуви для нужд учреждения по меньшей стоимости, нежели была указана в договоре. Из регионального бюджета госучреждение получило субсидию в размере 173 тыс. рублей, денежные средства направили поставщику в качестве оплаты счета по договору на поставку товаров, после чего предприниматель передал бывшему заместителю осужденного банковскую карту, на которой находились 50 тыс. рублей - разница между стоимостью заключенного договора и фактической стоимостью поставки обуви. Похищенными средствами фигурант распорядился по своему усмотрению.

В декабре 2023 года осужденный похитил денежные средства бюджета Кировской области в сумме 18 тыс. рублей при заключении и исполнении договора поставки одежды в ходе работы по организации участия региона в международной выставке-форуме. Помимо прочего, при организации мероприятия "Новые бренды Вятки" при аналогичных обстоятельствах фигурант растратил денежные средства возглавляемого им учреждения в размере 103 тыс. рублей.

Ранее бывший заместитель директора государственного учреждения, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве). Ему назначено наказание в виде штрафа в размер 220 тыс. рублей.