В Орловской области задержали предполагаемых членов неонацистской группировки

Их подозревают в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и в нападениях на граждан по национальному признаку

ОРЕЛ, 21 ноября. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Орловской области задержали двух предполагаемых членов неонацистской группировки 2006 и 2007 годов рождения. Они подозреваются в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и в нападениях на граждан по национальному признаку, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону.

"Сотрудниками УФСБ России по Орловской области задержаны члены неонацистской группировки. Установлено, что двое жителей региона 2006 и 2007 годов рождения в составе группы лиц по предварительному сговору совершили публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности путем размещения надписей экстремистского содержания в общественных местах г. Орла. Кроме того, задержанные осуществляли нападения на граждан по национальному признаку", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, следователи УФСБ России по Орловской области возбудили в отношении подозреваемых уголовное дело по ч. 1 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Фигурантам дела избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.