В Петербурге задержали арендатора квартир для мошенников с Украины

Через размещенное в помещениях оборудование каждые сутки проходило свыше 4 тыс. звонков

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали 50-летнего жителя Санкт-Петербурга, который помогал мошенникам с Украины арендой помещений под технические центры для совершения дистанционных звонков россиянам. Через размещенное оборудование каждые сутки проходило свыше 4 тыс. звонков, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

"По оперативным данным, задержанный с марта 2025 года арендовал различные квартиры, куда его кураторы при помощи курьерской службы доставили оборудование со специальным программным обеспечением. Все это было необходимо для создания стационарного технического центра, позволявшего аферистам из-за рубежа осуществлять мошеннические звонки гражданам России. Блокировка работы данного оборудования способствовала прекращению прохождения 4000 звонков, ежесуточно поступавших гражданам Российской Федерации от мошеннических кол-центров с территории Украины", - говорится в сообщении.

Установлено, что за свою работу мужчина получал вознаграждение в криптовалюте - около $70 США в неделю. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции). На данный момент установлена причастность задержанного к девяти эпизодам мошенничества в различных регионах России.

При обыске у фигуранта изъяли GЅМ-шлюз, ноутбук с необходимым программным обеспечением, роутер и мобильный телефон с переписками, которые содержат указания кураторов и изобличили его преступную деятельность.