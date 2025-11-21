Посольство РФ: россияне не пострадали при землетрясении в Бангладеш

В Дакке зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,7

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 ноября. /ТАСС/. Информации о пострадавших российских гражданах в результате землетрясения в столице Бангладеш Дакке не поступало. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в республике.

"Информации о пострадавших россиянах в результате землетрясения в Дакке не поступало", - сказали в дипмиссии.

Утром 21 ноября в столице Бангладеш были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,7. Не менее шести человек погибли, более 100 ранены. Толчки также ощущались в городе Калькутта (индийский штат Западная Бенгалия). Данных о погибших или серьезных разрушениях в Индии не было.