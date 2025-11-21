В Херсонской области от обстрелов ВСУ пострадали три человека

В регионе обстреляны шесть населенных пунктов

ГЕНИЧЕСК, 21 ноября. /ТАСС/. В Херсонской области из-за атаки Вооруженных сил Украины пострадали три человека за минувшие сутки, обстреляны шесть населенных пунктов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.

"За последние сутки из-за агрессии киевского режима пострадали три мирных жителя. В пгт Днепряны Новокаховского городского округа ранен мужчина 1975 года рождения. Он доставлен в местную больницу. В Новой Каховке в результате попадания дрона в легковой автомобиль пострадали мужчина 1972-го и женщина 1977 года рождения - оба госпитализированы", - сообщил Сальдо.

По его словам, ВСУ нанесли удар по служебному автомобилю "Облводоканала". Машина получила значительные повреждения.

Обстрелам подверглись Алешки, Каховка, Великая Лепетиха, Князе-Григорьевка, Корсунка и Старая Збурьевка.