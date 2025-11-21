Посольство РФ: разрушений на АЭС "Руппур" после землетрясения в Бангладеш нет

АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 мощностью 2 400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от Дакки

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 ноября. /ТАСС/. Разрушений на строящейся с участием России в Бангладеш АЭС "Руппур" в результате землетрясения с эпицентром в Дакке нет. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в республике.

"По информации ГК "Росатом", разрушений на АЭС "Руппур" в результате землетрясения нет", - сказали в дипмиссии. АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2 400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш.

Как сообщила газета Daily Tribune, землетрясение вызвало остановку семи крупных и малых электростанций по всей стране, а также вывело из строя одну сетевую подстанцию. Вместе с тем, из-за низкого уровня потребления электроэнергии в тот период энергосистема страны избежала серьезных сбоев, заявили в Совете по развитию энергетики Бангладеш.

В Дакке утром в пятницу произошло землетрясение магнитудой 5,7. Сообщалось о шести погибших, более ста раненых. Подземные толчки ощущались также в городе Калькутта, в соседнем с Бангладеш индийском штате Западная Бенгалия. Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Дакке, после землетрясения информации о пострадавших российских гражданах не поступало.