В Петроградском районе Петербурга сгорел Rolls-Royce

Пострадавших в происшествии нет

Редакция сайта ТАСС

© Эрик Романенко/ ТАСС, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Люксовый автомобиль Rolls-Royce сгорел ночью в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Петербургу.

"В легковом автомобиле марки Rolls-Royce происходило горение моторного отсека и салона", - говорится в сообщении.

Обошлось без пострадавших. Пожар в Вытегорском переулке ликвидировали в 02:21 мск. На месте работали от МЧС 10 человек личного состава, было задействовано 2 единицы спецтехники.

По данным местных СМИ, автомобиль принадлежит компании, которой владеет российская актриса и обладательница титула "Миссис мира 2006" Софья Ская (настоящая фамилия Аржаковская). Кроме того, за последние пять лет с указанной фирмы взыскивают неуплаченные налоги. Официальным подтверждением этой информации на момент публикации ТАСС не располагает.