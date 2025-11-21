Бойца поп-ММА арестовали на 10 суток за пропаганду нацистской символики

Мужчина спел на видео гимн Украины, выкрикивал русофобский лозунг и использовал жест, напоминающий нацистское приветствие

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Тимирязевский районный суд на 10 суток арестовал бойца поп-ММА Артура Кулинского за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской символики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе.

"Постановлением Тимирязевского районного суда города Москвы Кулинский Артур Сергеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в СМИ сообщалось, что мужчина спел на видео гимн Украины, выкрикивал русофобский лозунг и использовал жест, напоминающий нацистское приветствие, за что в дальнейшем извинялся.