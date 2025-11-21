Обвиняемого в покушении на убийство детей учителя проверят на вменяемость

Суд избрал Артему Ваганову меру пресечения в виде заключения под стражу по 19 января

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Учителю музыки из Екатеринбурга Артему Ваганову, обвиняемому в покушении на убийство несовершеннолетних, проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщила ТАСС адвокат Ваганова Валентина Клюзина.

"Обязательно", - сказала она, отвечая на вопрос, будет ли назначена экспертиза обвиняемому.

Ваганов обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство несовершеннолетних). Ленинский районный суд Екатеринбурга 21 ноября избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу по 19 января.