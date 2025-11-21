В Коми арестовали троих человек по обвинению в педофилии

Ведется следствие для выявления всех эпизодов

СЫКТЫВКАР, 21 ноября. /ТАСС/. В Республике Коми трое жителей Печоры обвинены в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. В нескольких случаях они действовали группой по предварительному сговору, все трое арестованы, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Республике Коми расследуется уголовное дело по фактам совершения преступлений сексуального характера в отношении лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, совершенных группой лиц по предварительному сговору, на территории города Печоры. В отношении трех фигурантов, которым предъявлены обвинения по данному делу, по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Как уточнили в следственном управлении, фигурантам инкриминируются и единичные преступления, и в группе по предварительному сговору. Ведется следствие для выявления всех эпизодов, круг потерпевших устанавливается.