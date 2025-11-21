Застрявшие в автобусе из-за наводнения во Вьетнаме россияне вернулись в гостиницы

ХАНОЙ, 21 ноября. /ТАСС/. Группа российских туристов, застрявших из-за наводнения в автобусе в центре Вьетнама, благополучно добралась до места назначения. Об этом сообщили ТАСС в генеральном консульстве России в Дананге.

"Туристы сегодня смогли выехать и уже успешно добрались до своих гостиниц в Нячанге", - рассказали в дипучреждении.

Ранее туристический автобус, в котором находились 19 граждан России, направлявшийся из Дананга в Нячанг после экскурсии, оказался из-за паводка заблокированным на мосту в провинции Даклак. Минувшие сутки автобус простоял на трассе по направлению к Нячангу, не имея возможности продолжать движение из-за размытых в центральной части Вьетнама дорог.

Все это время генконсульство РФ в Дананге продолжало поддерживать связь со соотечественниками, находившимися в автобусе. Дипломаты также контактировали со службой спасения провинции Даклак и отслеживали развитие событий вокруг российских граждан, оказавшихся в плену водной стихии.

В связи с произошедшим генеральное консульство России в Дананге еще раз обратило внимание на то, что в Центральном Вьетнаме сохраняется очень сложная паводковая ситуация из-за произошедших масштабных разливов всех локальных рек и водоемов. "Призываем туристов по возможности отказаться от поездок по региону в нынешних условиях", - подчеркнули в российском диппредставительстве.

Масштабное наводнение, охватившее центр Вьетнама, стало причиной гибели 43 человек, 9 числятся пропавшими без вести. Как сообщил Департамент управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий при Министерстве сельского хозяйства и охраны окружающей среды Вьетнама, сильному затоплению подверглись провинции Кханьхоа, Зялай и Даклак. Наводнения привели к повреждению и затоплению более 68 тыс. домов в центральном регионе. Из-за паводка было серьезно нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение внутри центральной части страны и с остальными ее регионами. На ключевых национальных автомагистралях и провинциальных дорогах скопились многокилометровые очереди, отменены десятки поездов на трансвьетнамской железнодорожной магистрали Север - Юг.