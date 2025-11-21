В Карелии при столкновении машин на трассе "Кола" погибли два человека

Еще двое пострадали

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 ноября. /ТАСС/. Два человека погибли и двое пострадали в ДТП на трассе Р-21 "Кола" в Кемском районе. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД Карелии.

"Сегодня приблизительно в 11:40 мск зарегистрировано ДТП на 915-м км автодороги Р-21 "Кола" в Кемском районе <...>. На месте ДТП погибли водитель и пассажир Nissan, два человека получили травмы", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, водитель Geely Atlas, двигаясь со стороны Мурманска, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с Nissan Almera. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.