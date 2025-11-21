Следствие запросило заочно арестовать Антона Долина

Кинокритик обвиняется в уклонении от обязанностей иностранного агента

Редакция сайта ТАСС

Антон Долин © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. В Савеловский суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании заочно меры пресечения в виде ареста в отношении кинокритика Антона Долина (признан в РФ иноагентом) по уголовному делу об уклонении от обязанностей иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд зарегистрировал ходатайство следствия, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в отношении Долина", - сообщили в суде.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении иноагента Антона Долина по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

Долин был дважды в течение года оштрафован за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), однако продолжал распространение в одной из социальных сетей материалов без плашки иностранного агента.

Долин внесен в реестр иностранных агентов в октябре 2022 года. Он находится за пределами РФ.