Суд арестовал еще одну петербурженку по обвинению в убийстве сына

Мария Лущенкова призналась в причинении смерти по неосторожности

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Пушкинский суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО местную жительницу, обвиняемую в убийстве сына 2025 года рождения. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Пушкинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марии Лущенковой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Срок меры - 17 января", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, женщину задержали накануне, против меры пресечения она возражала и сообщила, что признает себя виновной в причинении смерти по неосторожности.

По данным следствия, вечером 18 ноября Лущенкова во время употребления спиртных напитков не менее одного раза бросила своего ребенка на пол, он получил закрытую черепно-мозговую травму с переломом черепа и кровоизлиянием. Мальчик умер на месте происшествия.

Ранее 21 ноября Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал 38-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, которая обвиняется в убийстве своей четырехмесячной дочери. Мать задушила ребенка и спрятала тело в диван, после чего скрылась, спустя почти две недели труп девочки обнаружил ее отец, не проживавший с семьей.