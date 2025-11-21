В Саратовской области задержали экс-главу Новоузенского района

Он и два его подчиненных обвиняются в злоупотреблении полномочиями при строительстве домов для сирот

САРАТОВ, 21 ноября. /ТАСС/. Бывший глава администрации Новоузенского района Саратовской области и два его подчиненных обвиняются в злоупотреблении полномочиями при строительстве домов для детей-сирот. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Предъявлено обвинение бывшему главе администрации Новоузенского муниципального района и двум его подчиненным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)", - говорится в сообщении. Экс-глава задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По информации следствия, злоумышленники не провели надлежащую приемку многоквартирных домов в Парковом переулке в Новоузенске и выдали застройщику разрешения на их ввод в эксплуатацию.

При этом в домах были существенные недостатки, в числе которых несоответствие материалов стен и цоколя архитектурному решению, деформация верхнего слоя напольного покрытия в квартирах, продувание оконных блоков, низкий температурный режим в помещениях, отведение сточных вод в выгребные ямы вместо предусмотренной проектом централизованной системы канализации. Это повлекло нарушение прав и законных интересов 20 граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

"В результате принятых следствием мер части потерпевших были выданы сертификаты для приобретения жилья, соответствующие сертификаты будут предоставлены остальным потерпевшим в установленном порядке", - добавили в пресс-службе.