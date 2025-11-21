В Каспийске завели дело после нападения безнадзорных собак на людей

В одном из инцидентов с животными пострадал ребенок

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 21 ноября. /ТАСС/. Следователи в дагестанском городе Каспийске после нападения безнадзорных собак на граждан возбудили уголовное дело. Об этом журналистам сообщили в следственном управлении СК РФ по Дагестану.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с 7 по 20 ноября 2025 года на бульваре Абдуллаева в Каспийске имели место неоднократные случаи нападения безнадзорных собак на людей, что создавало реальную угрозу для их жизни и здоровья. Установлено, что инциденты произошли вследствие ненадлежащего исполнения муниципальным учреждением обязанностей по отлову и стерилизации безнадзорных животных.

В результате одного из таких нападений, произошедшего 7 ноября, несовершеннолетнему гражданину были причинены телесные повреждения. Он был госпитализирован, ему оказана необходимая медицинская помощь.

"В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления, а также на закрепление доказательственной базы", - добавили в следственном управлении.