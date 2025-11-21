В ТРЦ "Мега Химки" объявляли эвакуацию
ХИМКИ /Московская область/, 21 ноября. /ТАСС/. Эвакуацию посетителей и персонала объявяли в ТРЦ "Мега Химки", передает корреспондент ТАСС.
В торговом центре сработывало объявление о необходимости покинуть здание. Посетителей просили отойти от ТРЦ на безопасное расстояние.
Причины эвакуации не уточнялись.
Позднее в пресс-службе торговых центров "Мега" сообщили, что сработала пожарная сигнализация. Торговый центр возобновил свою работу.
