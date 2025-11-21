В Ульяновской области завели дела из-за ущерба ресурсоснабжающей организации

Сумма ущерба составила более 10,5 млн

УЛЬЯНОВСК, 21 ноября. /ТАСС/. Ущерб в размере более 10,5 млн рублей нанесен ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети" в Ульяновской области, возбуждены уголовные дела. Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона.

"По результатам рассмотрения направленных прокуратурой Ульяновской области материалов проверки по данным фактам возбуждены два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", - отмечается в сообщении.

Установлено, что должностные лица ряда коммерческих организаций предоставили в региональное Агентство по регулированию цен и тарифов материалы, в которых указали отдельные объекты электросетевого хозяйства, не используемые в экономической деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии. Эти незаконные действия повлекли приобретение ими права на получение в 2023 году необходимой валовой выручки при осуществлении регулируемой деятельности по передаче электроэнергии. Это привело к причинению материального ущерба публичному акционерному обществу "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети" на сумму более 10,5 млн рублей.