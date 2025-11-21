В Одессе произошел взрыв в военкомате

По данным полиции, один человек погиб

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Взрыв произошел в одном из военкоматов Одессы на юге Украины, в результате есть жертвы. Об этом сообщила областная полиция.

По данным, опубликованным на сайте ведомства, один человек погиб, еще один ранен. На месте взрыва работают экстренные службы.

Украинское издание "Телеграф" в своем Telegram-канале сообщает, что, по предварительным данным, мобилизованный мужчина привел в действие боевую гранату. В результате взрыва другой мобилизованный получил ранения, не совместимые с жизнью.

На Украине уже неоднократно фиксировали случаи поджогов автомобилей военных и взрывов в военкоматах. Таким образом жители выражают протест против силовой мобилизации.