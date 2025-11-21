Экс-евродепутату дали 10,5 года тюрьмы за взятки от экс-депутата Рады Волошина

Нэйтан Гилл получал деньги "в обмен на ненадлежащее исполнение своих общественных обязанностей"

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 21 ноября. /ТАСС/. Бывший член Европарламента (2014-2020) Нэйтан Гилл, ранее признавший вину в получении взяток от экс-депутата Верховной рады (2019-2023) Олега Волошина, приговорен к 10 годам и 6 месяцам тюремного заключения. Об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда, распространенном по итогам заседания в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли.

Как заявила в ходе вынесения приговора судья Бобби Чима-Грабб, бывший евродепутат получал деньги "в обмен на ненадлежащее исполнение своих общественных обязанностей".

Ранее 52-летний Гилл, избранный в Европарламент от Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP), признал себя виновным по восьми пунктам обвинения, которые касались периода с января 2018 года по июль 2019 года. Он указал, что делал заявления в политических интересах Волошина в обмен на денежное вознаграждение.

Гилл был лидером валлийского отделения партии UKIP, которая выступала за выход Великобритании из Евросоюза, с 2014 по 2016 год. В период с марта по май 2021 года он возглавлял отделение правопопулистской партии Reform UK в Уэльсе. В январе Королевская прокурорская служба предъявила ему обвинения в получении взяток. По версии Скотленд-Ярда, Волошин использовал Гилла, чтобы "продвигать нарративы, которые имели бы положительный эффект для интересов России".

По данным подразделения столичной полиции по борьбе с терроризмом, он получил не менее £40 тыс. ($53 тыс.) наличными и предложил познакомить с другими членами Европарламента от Великобритании, которые были готовы брать взятки.

Волошин представлял в Верховной раде партию "Оппозиционная платформа - за жизнь". В 2023 году на Украине ему были предъявлены обвинения в государственной измене. Политик, уехавший из страны, называл выдвинутые обвинения политическим заказом украинских властей. В марте 2022 года он был внесен в санкционный список Великобритании.