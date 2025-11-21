В Омске бездомный зарезал приютившую его пенсионерку

Он ранее был судим за убийство

ОМСК, 21 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали 66-летнего мужчину, который на третий день знакомства убил 73-летнюю жительницу Омска, пустившую его из симпатии к себе жить. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ.

"Следователями установлено, что 16 ноября 2025 года потерпевшая на улице познакомилась с 66-летним мужчиной, которого пустила жить к себе в квартиру. 19 ноября между потерпевшей и постояльцем произошла ссора, во время которой подозреваемый ударил пенсионерку ножом в шею, причинив смертельное ранение. Женщина смогла сообщить соседке о случившемся, после чего скончалась. В настоящее время подозреваемый, ранее судимый за убийство, задержан", - сообщили в пресс-службе.

В управлении ТАСС уточнили, что пенсионерка познакомилась с бездомным, когда выносила мусор. "Он ей понравился, разговорились, она пустила его к себе. Родственникам, которые были против, сказала, что "он моя судьба", - рассказал собеседник агентства.