Вдову рэпера Картрайта приговорили к 12,5 года колонии за его убийство

Марина Кохал будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Смольнинский суд Санкт-Петербурга признал виновной в убийстве рэпера Александра Юшко (творческий псевдоним Энди Картрайт) его вдову Марину Кохал и приговорил ее к 12,5 года колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд приговорил: признать Кохал виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказала судья, оглашая резолютивную часть решения.

Статью 244 УК РФ - о надругательстве над телом умершего - суд исключил из обвинения как излишне вмененную.

В прениях по делу, которые состоялись в октябре, прокурор запрашивал для Кохал наказание в виде 13 лет колонии общего режима. Антон Кобит, представитель потерпевшей по делу - матери погибшего рэпера, также настаивал на обвинительном приговоре. Адвокаты Сергей Лукьянов и Ирина Скурту просили оправдать вдову рэпера, поскольку виновность фигурантки, по их мнению, следствию доказать не удалось.

О деле

Судебный процесс по делу Кохал, которая не признает своей вины, шел с мая 2022 года. Изначально обвиняемая подала ходатайство о рассмотрении дела присяжными, однако в ходе предварительных слушаний отказалась от него. Летом 2024 года стало известно, что дело передано на рассмотрение новому судье, так как предыдущая ушла в отставку.

По версии обвинения, Кохал решила убить своего мужа из личной неприязни, для чего приобрела инсулиновый препарат "Новорапид флекспен" и ввела его мужу обманным путем, отчего Юшко впал в состояние гипогликемической комы. Жена не оказала ему медицинскую помощь, вследствие чего мужчина умер, а затем, полагает обвинение, расчленила тело с помощью ножовки и ножа на 15 частей, чтобы скрыть преступление. Часть внутренних органов Кохал уничтожила неустановленным способом, часть подвергла воздействию низких температур, влажной среды и поваренной соли.

Расчлененное тело Юшко нашли в квартире дома №134 по Невскому проспекту в конце июля 2020 года. Обвинение по делу предъявили вдове рэпера, женщину поместили под стражу. Сама Кохал заявляла, что расчленила тело супруга для того, чтобы скрыть его смерть от передозировки наркотиков. В октябре 2021 года суд перевел Кохал под домашний арест, а в марте 2022-го следствие начало производство по второй уголовной статье - о надругательстве над телом умершего. В августе 2024 года меру пресечения Кохал изменили на запрет определенных действий.

Останки Александра Юшко в декабре 2021 года захоронили в городе Белая Церковь Киевской области, где похоронен отец музыканта.