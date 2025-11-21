В Петербурге огласили приговор пяти фигурантам дела о порнографии с детьми

Фигуранты отстаивали позицию, что они верили в идеи нудизма и всячески их придерживались

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге отправил в исправительные колонии пять фигурантов дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и использовании детей для изготовления порнографических материалов. Потерпевшие - три дочери одной из фигуранток, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Екатерине Петропавловской - 17 лет в ИК общего режима с лишением права работать с детьми на срок 17 лет. Валерию Радьковичу - 16 лет в ИК строгого режима с лишением права работать с детьми на срок 18 лет. Денису Борисову - 19 лет в ИК строгого режима с лишением права работать с детьми на срок 19 лет. Максиму Малышеву - 15 лет в ИК строгого режима с лишением права работать с детьми на срок 15 лет. Ирине Морзюковой -14 лет в ИК общего режима с лишением права работать с детьми на срок 15 лет", - рассказали в пресс-службе.

Гражданские иски удовлетворены судом частично. С Радьковича и Борисова взыскано по 800 тыс. рублей в пользу каждой из трех потерпевших, с Малышева и Морзюковой - по 300 тыс. рублей в пользу троих девочек. Петропавловская признала вину в изготовлении порнографических материалов.

Фигуранты отстаивали позицию, что они просто верили в идеи нудизма и всячески их придерживались. Радькович снимал фильм "Одетые солнцем" про семейный натуризм, а Петропавловская хотела стать актрисой. Она обсудила съемку в фильме с детьми, и они согласились. На сайте фото размещались якобы для того, чтобы кто-то их одобрил, подходят ли эти фото для фильма. Перед новым годом фигуранты разыгрывали сценку, где приходил Дед Мороз, а все девочки были обнажены, День Нептуна тоже праздновали соответствующим образом.

Ранее ТАСС сообщал, что, по данным правоохранителей, фигуранты на протяжении трех лет, с августа 2018 по сентябрь 2021-го, систематически совершали в отношении несовершеннолетних дочерей Петропавловской (2007, 2008 и 2010 годов рождения) насильственные действия сексуального характера, производили фото- и видеосъемку девочек для создания порнографических материалов.