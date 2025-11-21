В горах Адыгеи обнаружили трекинговые палки пропавшего туриста

Сотрудники МЧС при помощи альпинистского снаряжения будут обследовать скальные кулуары

МАЙКОП, 21 ноября. /ТАСС/. Трекинговые палки туриста из Краснодара, пропавшего в Адыгее, обнаружены спасателями на слиянии двух хребтов горы Тыбги. Об этом сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

Ранее со ссылкой на ведомство сообщалось, что 42-летний житель Краснодара отправился в поход вместе с подругой. 17 ноября мужчина решил самостоятельно подняться с Турового балагана в сторону вершины г. Тыбги (высота 3 064 м). Около суток спутница прождала его в базовом лагере, а днем 18 ноября самостоятельного спустилась в поселок Гузерипль, сообщив о произошедшем сотрудникам заповедника.

"На слиянии двух хребтов горы Тыбги спасатели Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили трекинговые палки туриста - пропавшего 42-летнего жителя Краснодара. Сейчас сотрудники МЧС при помощи альпинистского снаряжения будут обследовать скальные кулуары, расположенные ниже места, где находились найденные ранее палки", - говорится в сообщении.

Спасатели Адыгейского ПСО МЧС России ищут пропавшего в горах туриста третий день, работы осложнены сложным скальным рельефом и глубоким снежным покровом. Для усиления группировки из Майкопа к месту поиска пропавшего туриста выехали еще четыре спасателя Адыгейского поисково-спасательного отряда им. А. М. Носкова - филиала ЮРПСО МЧС России. На настоящий момент сотрудники МЧС в составе девяти человек обследуют склоны горы Тыбги. Также поиск туриста ведут госинспекторы Северного и Восточного участковых лесничеств Кавказского заповедника.