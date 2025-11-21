На Украине повреждены все крупные ТЭС и ГЭС

Страна полностью остановила экспорт электроэнергии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Все крупные тепловые и гидроэлектростанции Украины повреждены, их производительность значительно снижена. Об этом сообщили в Минэнерго страны.

"На Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Их возможности производить электроэнергию значительно снизились", - говорится в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Там добавили, что Украина полностью остановила экспорт электроэнергии и все ее доступные мощности работают исключительно для покрытия внутреннего потребления.

В начале ноября власти Украины заявили об очередном повреждении энергетической инфраструктуры. С тех пор поступала информация о новых взрывах на энергообъектах. Сообщалось, что остановлены обе ТЭС госкомпании "Центрэнерго" - Змиевская в Харьковской области и Трипольская в Киевской. Серьезные повреждения получили Приднепровская ТЭС холдинга "ДТЭК" в Днепропетровской области и Кременчугская ГЭС. Местные СМИ сообщали о взрывах в районе Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области. Из-за массового повреждения генерирующей и распределяющей инфраструктуры в стране ежедневно вводят графики отключения света. Электричества может не быть по 8-16 часов в сутки. Как отмечал глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко, эти графики могут сохраняться в течение всей зимы.