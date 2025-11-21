Sudan Tribune: сотни мирных жителей убиты в двух городах Судана с конца октября

Также в этих населенных пунктах были изнасилованы не менее 57 женщин, сообщила газета

НАЙРОБИ, 21 ноября. /ТАСС/. Сотни мирных жителей были убиты в двух суданских городах с конца октября. Об этом сообщила газета Sudan Tribune со ссылкой на неправительственную организацию "Союз суданских врачей".

Как заявила представитель НПО Адиба Ибрагим Аль-Саид, вооруженные формирования движения "Силы быстрого реагирования" (СБР) 26 октября вновь захватили город Бара в провинции Северный Кордофан. С тех пор "число жертв среди мирного населения в районе достигло 420 человек", отметила она. Суданская армия с начала недели проводит военные операции в регионе и восстановила контроль над несколькими населенными пунктами, однако в некоторых местах была вынуждена отступить после ожесточенных боев.

По словам врача, также непростая ситуация складывается в районе города Бабануса в Западном Кордофане. Там к настоящему времени "погибло 147 человек", преимущественно женщины и дети, заметила Аль-Саид. Город находится под осадой СБР с января. В последнее время движение активно пытается захватить его и провело три волны атак, последняя из которых началась около 10 дней назад.

В свою очередь НПО "Врачи без границ" утверждает, что представителями СБР в этих двух населенных пунктах были изнасилованы не менее 57 женщин. Они были доставлены в больницу города Эль-Обейд в Северном Кордофане, где им была оказана помощь.

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой движения СБР Мухаммедом Хамданом Дагало. Начавшиеся в Хартуме столкновения быстро распространились на другие районы страны. В результате конфликта, по оценкам экспертов, погибли не менее 40 тысяч человек, около 12 млн суданцев были вынуждены покинуть свои дома, многие из них оказались на грани голода. В настоящее время наиболее сложная обстановка наблюдается в регионах Дарфур и Кордофан, которые по большей части контролируются СБР.