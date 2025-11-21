В Самаре в ДТП пострадали два человека

Автобус въехал в световую опору в Промышленном районе

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 21 ноября. /ТАСС/. Автобус врезался в световую опору в Промышленном районе Самары, пострадали два человека, они доставлены в больницу, сообщили в ГУ МВД по региону.

"С места ДТП бригадой скорой медицинской помощи два пассажира доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

ДТП произошло около 16:30 (15:30 мск) напротив дома №100 на улице Стара-Загора. По предварительной информации, 25-летний водитель автобуса Lotos не справился с управлением и наехал на световую опору. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, проводятся проверочные мероприятия.