В Воронеже осудили 10 участников экстремистской организации "свидетелей Иеговы"

Было проведено более 40 судебных экспертиз и допрошено не менее 150 свидетелей

ВОРОНЕЖ, 21 ноября. /ТАСС/. Левобережный районный суд Воронежа вынес приговоры 10 участникам местной религиозной организации "свидетелей Иеговы", признанной в России экстремистской. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Судом установлено, что 10 подсудимых, <…> по предварительному сговору, совершили умышленные действия <…> в форме возобновления и продолжения ее (местной религиозной организации "свидетелей Иеговы" "Центральная, Воронеж" - прим. ТАСС) противоправной деятельности, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону добавили, что осужденные вели свою деятельность с июня 2018 года по февраль 2020 года, достоверно зная, что в соответствии с вступившим в законную силу решением Верховного суда РФ от 20.04.2017 деятельность данной организации прекращена. Они принимали активные действия, направленные на продолжение противоправной деятельности на территории Воронежа и области - созывали собрания, организовывали на них религиозные выступления и богослужения, занимались проповеднической деятельностью и старались привлечь новых сторонников. Чтобы их не изобличили, осужденные использовали меры конспирации - хранили документацию в электронном виде, организовывали группы и использовали видео-конференц-связь для проведения коллективных собраний. Преступная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками СК во взаимодействии с УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области.

Фигуранты изначально не признавали вину, однако следственным органам удалось собрать исчерпывающие доказательства их причастности к преступной деятельности. "Проведено более 40 судебных экспертиз, в том числе религиоведческие, портретные, фонографическая, психолого-психиатрические, допрошено не менее 150 свидетелей, во взаимодействии с сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области, при силовой поддержке сотрудников Росгвардии проведено более 110 обысков, в ходе которых изъято значительное количество запрещенной к распространению на территории Российской Федерации литературы, а также иные документы и предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, в том числе электронные носители информации", - отметили в пресс-службе СК.

Самое строгое наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на один год вынесено 49-летнему мужчине. Семеро его подельников получили по шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на один год. Еще двум назначено наказание в виде шести лет лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года. Все осужденные лишены права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных религиозных организаций, на срок пять лет.