Суд над капитаном Solong россиянином Мотиным в Лондоне займет около пяти недель

На это время обвиняемый останется под стражей

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 21 ноября. /ТАСС/. Суд над капитаном контейнеровоза Solong, российским моряком Владимиром Мотиным, начало которого запланировано на 12 января 2026 года, должен продлиться около пяти недель. Об этом стало известно по итогам подготовительного заседания, прошедшего в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли.

"Обвиняемый принял участие в новом подготовительном заседании сегодня. Суд должен начаться 12 января. Ожидаемая продолжительность - 4-5 недель. Присяжных приведут к присяге 13 января", - сообщили корреспонденту ТАСС в суде. На это время обвиняемый останется под стражей.

Утром 10 марта контейнеровоз Solong под флагом Португалии столкнулся в Северном море с танкером Stena Immaculate под флагом США, который стоял на якоре. В результате разлома грузового танка часть авиационного топлива, которое перевозил танкер, вылилась в море. На Stena Immaculate произошли взрывы, после чего оба судна загорелись. Среди членов экипажа контейнеровоза было пять россиян, включая капитана. Никто из них не пострадал. Один из моряков с Solong, филиппинец Марк Анджело Перния, пропал без вести, его поиски были прекращены в первый же день, он считается погибшим. Все остальные члены экипажей обоих судов были эвакуированы.

В результате инцидента был задержан 59-летний Мотин. Ему предъявили обвинение в преступной халатности, которая повлекла за собой гибель человека. Он проходит единственным обвиняемым по этому делу. На предварительном слушании в мае Мотин свою вину не признал.

3 апреля британское бюро по расследованию происшествий на море опубликовало предварительный доклад по следам инцидента. В нем говорилось, что нехватка несущих вахту моряков и неблагоприятные погодные условия могли стать причиной столкновения контейнеровоза Solong с танкером Stena Immaculate.